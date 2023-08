Κόσμος

Σλοβενία:Πλημμύρες με νεκρούς και καταστροφές

Από πού ζήτησε και πήρε βοήθεια η κυβέρνηση, η οποία μιλά για τη χειρότερη φυσική καταστροφη των τελευταίων 30 ετών.

Στους έξι ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Σλοβενία, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των νερών, με τη βοήθεια γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η καταρρακτώδης βροχή, η «χειρότερη φυσική καταστροφή» των τελευταίων 30 ετών, όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ, μετέτρεψε σε μια απέραντη λίμνη ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής κα βορειοανατολικής Σλοβενίας.

Την Κυριακή, ένας άνθρωπος που συμμετείχε στην επιχείρηση απομάκρυνσης των νερών έπεσε σε μια τάφρο ενώ το πτώμα ενός δεύτερου άνδρα βρέθηκε σε έναν ποταμό. Δύο Ολλανδοί τουρίστες σκοτώθηκαν εξάλλου την Παρασκευή ενώ το Σάββατο βρέθηκαν νεκροί δύο κάτοικοι της περιοχής. Σήμερα, τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν ακόμη να ανοίξουν τους δρόμους προς τις κοινότητες που αποκλείστηκαν από τον κόσμο λόγω της πλημμύρας και να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι ζημιές σε όλη τη χώρα ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Η Σλοβενία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταλούν στη χώρα σκαπτικά μηχανήματα, προκατασκευασμένες γέφυρες, ελικόπτερα και στρατιώτες. Το πρώτο φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε από την Ουγγαρία αργά το βράδυ της Κυριακής και ακολούθησε ένα ελικόπτερο. Η Κροατία και η Ισπανία έχουν επίσης διαθέσει από ένα ελικόπτερο η καθεμία. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς είπε ότι η χώρα του θα στείλει διασώστες, εκφράζοντας τη θλίψη του για «τη φρικτή καταστροφή» που προκλήθηκε τόσο στη Σλοβενία, όσο και στη γειτονική Αυστρία όπου την Κυριακή ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας από ένα ποτάμι. Από τη βροχή σημειώθηκαν επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Αυστρία.

