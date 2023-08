Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Ντοκουμέντο ΑΝΤ1: Η στιγμή της σύλληψης άντρα μετά από καταγγελία (εικόνες)

Μια 37χρονη γυναίκα έκανε καταγγελία στο 112 και ο αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο, πέρασε χειροπέδες στον σύζυγο της. Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης.

Βίντεο από την αυτόφωρη σύλληψη ενός 38χρονου Ρουμάνου που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1

Η 37χρονη σύντροφος ενός Ρουμάνου έκανε καταγγελία στο 112, υποστήριξε ότι ο σύντροφος της, την γρονθοκόπησε μέσα στο διαμέρισμα τους στην Νέα Χαλκηδόνα και ζήτησε βοήθεια.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, φαίνεται η 37χρονη από την Μολδαβία να οδηγεί τον αστυνομικό προς την πολυκατοικία για να του υποδείξει τον άντρα που την χτύπησε.

Σε εκείνο το σημείο ακούγεται ο αστυνομικός να λέει στην γυναίκα στα αγγλικά: «Περιμένετε παρακαλώ. Το σπίτι σας είναι εδώ, ναι; Περιμένετε, πρέπει να ενημερώσω». Τότε ο αστυνομικός ενημερώνει από τον ασύρματο για την εξέλιξη.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά εμφανίζεται ο 38χρονος που αναζητά την σύντροφό του. Βλέπει τους αστυνομικούς και σαστίζει. Εκείνοι τον καλούν να σηκώσει τα χέρια ψηλά για να ελέγξουν αν οπλοφορεί και στη συνέχεια του περνούν χειροπέδες. «Τα χέρια σου, τα χέρια σου. Φίλε μου, δώσε μου τα χέρια σου…». Αυτό ακούγεται να λέει στα αγγλικά στον 38χρονο ο αστυνομικός.

