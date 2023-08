Κόσμος

Ουκρανία: Πολύνεκρο χτύπημα με πυραύλους σε πολυκατοικία

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, ο δεύτερος πύραυλος χτύπησε την πολυκατοικία, την ώρα που επιχειρούσαν σε αυτήν διασώστες μετά το πρώτο χτύπημα.

εικόνα αρχείου

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν όταν δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα πολυκατοικία στην πόλη Ποκρόφσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.

«Πέντε νεκροί και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός δύο πυραυλικών επιθέσεων σε συγκρότημα κατοικιών στο Ποκρόφσκ», ανέφερε ο Ιχόρ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά την πρώτη επίθεση.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο, εκδηλώθηκε δεύτερη πυραυλική επίθεση. Ένας διασώστης σκοτώθηκε και τραυματίστηκαν τέσσερις συνάδελφοί του, οκτώ αστυνομικοί και τρεις πολίτες, ανέφερε ο Κλιμένκο.

