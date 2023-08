Κόσμος

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επενδύουν στη διμερή σχέση με την Κύπρο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ετοιμότητα των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Κύπρου για την επανένωση του νησιού.

Τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για τη συνέχιση των επενδύσεων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τη διμερή σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Κύπριο ομόλογο του Κωνσταντίνο Κόμπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ετοιμότητα των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Κύπρου για την επανένωση του νησιού.

Υπενθυμίζεται, ότι πρόσφατα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την αταλάντευτη υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο διαπραγματευτικό πλαίσιο που καθορίζεται από τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ.

Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη διατλαντική ενότητα που υπάρχει απέναντι στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και για τον ρόλο της Κύπρου στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.

