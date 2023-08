Κόσμος

Τραμπ: Νέα καταδίκη σε υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης

Ο πρώην πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η καταγγελία υποβλήθηκε κακόβουλα και περιέχει ψέματα για να τον δυσφημίσει

Αμερικανός δικαστής απέρριψε σήμερα την ανταγωγή του Ντόναλντ Τραμπ για συκοφαντική δυσφήμιση, κατά της συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, η οποία κέρδισε τον Μάιο αποζημίωση ύψους 5 εκατ. δολαρίων στη δική της αγωγή με την οποία υποστήριζε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ της επιτέθηκε σεξουαλικά και την δυσφήμισε.

Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή του βασιζόμενος στο γεγονός ότι η Κάρολ απάντησε «Ω, ναι, το έκανε», όταν ρωτήθηκε από το CNN γιατί οι ένορκοι στη δίκη της αποφάνθηκαν ότι δεν την είχε βιάσει αλλά ήταν υπεύθυνος για σεξουαλική επίθεση. Επίσης, ο πρώην πρόεδρος θεώρησε συκοφαντικό για τον ίδιο, το ότι η Κάρολ αφηγήθηκε πως είπε στον δικηγόρο του ότι ο πελάτης του «το έκανε, και το ξέρετε», λίγο μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Ο δικαστής Λιούις Κάπλαν, του περιφερειακού δικαστηρίου του Μανχάταν, έκρινε ότι η αγωγή του Τραμπ πρέπει να απορριφθεί επειδή οι δηλώσεις της Κάρολ ήταν «ουσιαστικά αληθείς» και ο πρώην πρόεδρος δεν κατάφερε να αποδείξει ότι εκείνη τις έκανε με κακή πρόθεση. Η ανταγωγή του Τραμπ κατατέθηκε στο πλαίσιο μιας δεύτερης αγωγής της Κάρολ, με την οποία ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση.

