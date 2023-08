Κοινωνία

Φωτιά στην Τρίπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Προσαγωγη για εμπρησμό

Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Ποια είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο. Μία προσαγωγή για εμπρησμό.

Καλύτερη δείχνει να είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε, το απόγευμα της Δευτέρας, στην περιοχή του Αγίου Βλάση στην Τρίπολη.

Η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 29χρονου ημεδαπού, ο οποίος ανακρίνεται για εμπρησμό.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές εστίες στη θέση Άγιος Βάσης, κοντά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, κι απείλησε να πάρει μεγάλες διαστάσεις καθώς καίει πυκνό πευκοδάσος.

Αλλά υπήρξε άμεσα μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων που κατάφεραν να περιορίσουν την επέκταση της.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 989 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

