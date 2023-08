Κόσμος

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Μαίνεται για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Πορτογαλία. Έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης

Εκατοντάδες πυροσβέστες συνέχιζαν τις προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που μαίνεται στη νότια Πορτογαλία, έχει απανθρακώσει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και οδήγησε στην προληπτική απομάκρυνση κάπου 1.400 κατοίκων από τις εστίες τους.

Εννιά πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στον δήμο Οντμίρα, στην περιφέρεια Αλεντέζου, όμως εξαπλώθηκε νότια, προς την Αλγκάρβε, τον πιο πολυσύχναστο τουριστικό προορισμό στην Πορτογαλία. Στην επιχείρηση για να ελεγχθεί συμμετέχουν κάπου 800 πυροσβέστες και 12 αεροσκάφη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν την κατάσταση. Οι φλόγες έχουν απανθρακώσει κάπου 67.000 στρέμματα. Προτού δύσει ο ήλιος χθες, είχε ήδη σκοτεινιάσει στην Οντμίρα, εξαιτίας του πυκνού καπνού.

Ο δήμαρχος Έλντερ Γκερέιρου χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίσιμη, δύσκολη και περίπλοκη», ενώ ο αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας Ζουζέ Χιμπέιρου δήλωσε πως πρέπει να γίνει «πολλή δουλειά» για να ελεγχθεί η κατάσταση.

Δεκαεννιά μικρά χωριά, τέσσερις εγκαταστάσεις υποδοχής τουριστών και κατασκήνωση αποφασίστηκε να εκκενωθούν προληπτικά. Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας ανέφερε χθες ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λισαβόνας, κηρύσσοντας κόκκινο συναγερμό. Το μέτρο αφορά 120 δήμους.

Η υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Πατρίσια Γκάσπαρ προειδοποίησε πως «οι καιρικές συνθήκες που θα βιώσουμε τις επόμενες μέρες» σημαίνουν πως «ακόμη κι ένα μικρό [σ.σ. μέτωπο φωτιάς] μπορεί να γίνει μεγάλο».

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν σήμερα κατά τόπους ακόμη και τους 41° Κελσίου.

Επιστήμονες έχουν επισημάνει πως οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι, σφοδρότεροι και εκδηλώνονται και σε άλλες εποχές του χρόνου πέραν του καλοκαιριού εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

