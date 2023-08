Οικονομία

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα έως 100000 ευρώ για πειραγμένες ταμειακές και απόκρυψη αποδείξεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η ποινή σε κάθε περίπτωση φοροαποφυγής. Τι προβλέπει νέα εγκύκλιος Πιτσιλή.

-

Αποτρεπτικά πρόστιμα, τα οποία προβλέπει ο νόμος 4987 του 2022 και μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν και τις 100.000 ευρώ, θα επιβάλλονται σε όποια επιχείρηση πιάνεται να αλλοιώνει ή να μην αποστέλλει στην ΑΑΔΕ τις αποδείξεις λιανικής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με εγκύκλιο του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, ξεκαθαρίζει σε ελεγκτές, αλλά και φορολογούμενους, ποια είναι η ποινή σε κάθε περίπτωση φοροαποφυγής.

Καθώς σε λίγους μήνες θα συνδεθούν POS με ταμειακές μηχανές, ώστε να εκδίδονται και να αποστέλλονται αυτομάτως στην εφορία οι αποδείξεις μετά από κάθε πληρωμή με κάρτα -και ενώ ακόμα αναμένονται τα bonus για καταναλωτές που θα ελέγχουν και θα αποκαλύπτουν κρούσματα φοροδιαφυγής- παρατηρείται «πανικός» από επαγγελματίες που κόβουν μισή ή καθόλου απόδειξη, ακόμα και αν πληρωθούν με κάρτα!

Ωστόσο, οι νέες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), ξεκινούν από 10.000 ευρώ και φτάνουν στα 100.000 ευρώ, αλλά η εφορία μπορεί να «αρπάζει» και τα ακαθάριστα έσοδα δύο ολόκληρων μηνών!

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή:

1) Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:

α) Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος – χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί όλων των εσόδων που είχε από επιχειρηματική δραστηριότητα ο ελεγχόμενος, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών. Με άλλα λόγια, η εφορία δηλαδή θα «αρπάζει» τα έσοδα σχεδόν δύο μηνών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το εν λόγω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων (α΄ή β΄κατηγορίας βιβλία) ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (γ΄κατηγορίας), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης.

β) Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού software και hardware από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

2) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε, δηλαδή 15% των ακαθαρίστων εσόδων με ελάχιστο 10.000 ή 30.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης.

Ωστόσο, το πρόστιμο της εν λόγω περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4308/2014.

Αυτό ισχύει όταν το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου δεν έχει αλλοιωθεί σε σχέση με ό,τι απαιτείται από τον ως άνω νόμο ή με ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του, ενώ με τον όρο «αυθεντικό τητα προέλευσης λογιστικού στοιχείου» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου.

Πηγή: newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: πέθανε ξαφνικά 17χρονη στο Μαντούδι

Φωτιές - ΕΕΣ: Δωρεά υπερσύγχρονων οχημάτων στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα (εικόνες)

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)