Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκλονιστική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στον ΑΝΤ1 για τα επεισόδια με έναν νεκρό και 8 τραυματίες μετά από επιδρομή οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

-

Σοκαρισμένο είναι το Πανελλήνιο από το από το σκηνικό τρόμου που στήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από Κροάτες οπαδούς στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές του ΑΕΚ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ και προκάλεσε -μεταξύ άλλων- το θάνατο 22χρονου οπαδού της Ένωσης.

Από τα βίαια επεισόδια τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένας 17χρονος. Ειδικότερα, τρεις Έλληνες και πέντε Κροάτες, νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν 96 συλλήψεις και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ (τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής), όπου εξετάζονται.

Όσα περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» περιγράφει καρέ - καρέ τα όσα είδε να συμβαίνουν:

«Έπεσε πάρα πολύ ξύλο, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Γύρω γύρω ήταν πολλές ομάδες. Είδα έναν τραυματία με ανοιγμένο κεφάλι να τον παραλαμβάνει το ασθενοφόρο», ανέφερε αρχικά.

Όσο για το αν υπήρχε αστυνομική δύναμη στο σημείο, ανέφερε: «Δυστυχώς η αστυνομία ήρθε μετά από μισή ώρα».

«Ένα παλικάρι από την ΑΕΚ ήρθε μισή ώρα πριν το συμβάν και με ενημέρωσε ότι θα έρθουν Κροάτες, έχε το νου σου», περιέγραψε φανερά σοκαρισμένος ο αυτόπτης μάρτυρας.

Άγνωστο αν θα γίνει ο αγώνας ΑΕΚ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Υπό το φως της τραγικής είδησης του θανάτου του φιλάθλου της ΑΕΚ είναι άγνωστο αν η διοργανώτρια αρχή και η ΕΛ.ΑΣ θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα (8/8, 21:45).

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: πέθανε ξαφνικά 17χρονη στο Μαντούδι

Φωτιές - Τρίτη: Συναγερμός για Αττική και άλλες 8 Περιφέρειες (χάρτης)

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)