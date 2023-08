Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - ΑΕΚ: η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονική επίθεση

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Η δολοφονική επίθεση χουλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ από την Κροατία, έχει σκορπίσει θλίψη στην ποδοσφαιρική και όχι μόνο κοινότητα.

Νεκρός είναι ένας 22χρονος οπαδός της ΑΕΚ, μετά τα άγρια επεισόδια έξω από το γήπεδο της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια και άλλοι 8 μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Ανακοίνωση για το περιστατικό οπαδικής βίας εξέδωσε η ΕΛΑΣ στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

"Αναφορικά με περιστατικό συμπλοκής οπαδών της Α.Ε.Κ. και της Dinamo Zagreb, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμη οκτώ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ομάδα περίπου 100-120 οπαδών της Dinamo Zagreb, μαζί με Έλληνες οπαδούς-συνεργούς τους, βρέθηκαν στον Περισσό. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Α.Ε.Κ.. Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, που προέβησαν σε ρίψεις φωτοβολίδων, αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αντικειμένων, πετρών, αλλά και χρήση αυτοσχέδιων ροπάλων.

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα μιάμιση ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της φιλοξενούμενης ομάδας και της αποχώρησής της από το γήπεδο, καθώς και των παραγόντων, συνοδεία αστυνομικών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατέστειλαν την συμπλοκή, ενώ γρήγορα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν συνολικά 98 άτομα, εμπλεκόμενα στα επεισόδια.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών και για οποιαδήποτε άλλη πτυχή της υπόθεσης συνεχίζεται εντατικά."

