Νέα Φιλαδέλφεια - Γεραπετρίτης: θλιβερός κρίκος σε μια αλυσίδα οπαδικής βίας

Το σχόλιο του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, για την δολοφονική επίθεση έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αναβλήθηκε η συνάντηση του Γ. Οικονόμου με τον Αλβανό υπ. Εσωτερικών.

Τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια στα οποία δολοφονήθηκε ένας 22χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ, σχολίασε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «θλιβερό κρίκο σε μια αλυσίδα οπαδικής βίας» έξω από την OPAP ARENA μιλώντας στην ΕΡΤ.

Τόνισε δε, πως εάν υπάρχουν επιχειρησιακές ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ. θα αποδοθούν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της συλλογικής βίας.

«Υπήρχε μια απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η κίνηση των οπαδών έγινε ατομικά. Το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης εδώ λειτούργησε διαφορετικά. Εδώ είχαμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα» σχολίασε για τους Κροάτες οπαδούς που ήρθαν με ιδιωτική αυτοπομπή προκαλώντας επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Αναβλήθηκε η συνάντηση του Γ. Οικονόμου με τον Αλβανό υπ. Εσωτερικών

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα στις 10:30 συνάντησή του με τον Αλβανό υπουργό Εσωτερικών στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς, λόγω των αιματηρών γεγονότων που κατέληξαν στον θάνατο νεαρού φιλάθλου της ΑΕΚ, αργά τη νύχτα, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο κ. Οικονόμου επέστρεψε στην Αθήνα όπου συμμετέχει σε συσκέψεις στο υπουργείο και παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών.

