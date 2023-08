Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια: το κονβόι από την Κροατία και η δολοφονική επίθεση (εικόνες)

Εικόνες πολέμου έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδάλφεια. Το κονβόι από την Κροατία, τα αναπάντητα ερωτήματα και ο θρήνος για τον δολοφονημένο οπαδό της ΑΕΚ.

Ανείπωτη θλίψη και οργή επικρατεί μετά τα άγρια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Νέα Φιλαδέλφεια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Τραγικός απολογισμός της συμπλοκής είναι ο θάνατος ενός 29χρονου φίλαθλου της ΑΕΚ ενώ ακόμη 8 άτομα νοσηλεύονται.

Η αστυνομία έχει προβεί σε 98 συλλήψεις και οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ όπου εξετάζονται.

Τα ερωτήματα πληθαίνουν σχετικά με την μη άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων κατά την κάθοδο των χούλιγκαν στην Ελλάδα, ενώ φαίνεται να πρόκειται για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο χούλιγκαν που ήρθαν στη χώρα μας, με στόχο να προκαλέσουν αιματηρό επεισόδιο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της για το περιστατικό η ΕΛΑΣ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπήρχαν και Έλληνες οπαδοί συνεργοί των Κροατών.

Τα αυτοκίνητα των Κροατών χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, εντοπίστηκαν γύρω από τον σταθμό ΗΣΑΠ Ειρήνη και τρεις γερανοί τα απομακρύνουν από το σημείο.

08.08.2023, Dinamo BBB???? hooligans at Train station in Athens???? before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023

Στο σημείο που δολοφονήθηκε ο άτυχος νεαρός οπαδός, οι φίλοι της ΑΕΚ που θρηνούν έχουν αναρτήσει ένα πανό που αναγράφει "Μάικ ψυχάρα για πάντα ΑΕΚαρα" ενώ έχουν αφήσει λουλουδια και κεράκια.

ΑΕΚ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ: Σπασμένα γυαλιά, καδρόνια και αίματα έξω από το Opap Arena

Εικόνες από "πεδίο μάχης" έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, με αίματα, σπασμένα μπουκάλια και καδρόνια συνθέτουν το σκηνικό έξω από την Opap Arena, μετά τη φονική επίθεση που δέχτηκαν χθες φίλαθλοι της ομάδας από οπαδούς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σοκαριστική μαρτυρία

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» περιγράφει καρέ - καρέ τα όσα είδε να συμβαίνουν:

«Έπεσε πάρα πολύ ξύλο, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Γύρω γύρω ήταν πολλές ομάδες. Είδα έναν τραυματία με ανοιγμένο κεφάλι να τον παραλαμβάνει το ασθενοφόρο», ανέφερε αρχικά.

Όσο για το αν υπήρχε αστυνομική δύναμη στο σημείο, ανέφερε: «Δυστυχώς η αστυνομία ήρθε μετά από μισή ώρα».

«Ένα παλικάρι από την ΑΕΚ ήρθε μισή ώρα πριν το συμβάν και με ενημέρωσε ότι θα έρθουν Κροάτες, έχε το νου σου», περιέγραψε φανερά σοκαρισμένος ο αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας στην κπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», από τα σύνορα ήδη "είχε ενημερωθεί η κρατική ασφάλεια για την διέλευση μεγάλης αυτοκινητοπομπής. Αστυνομικές δυνέμεις είχαν φτάσει όπως δήλωσε στο γήπεδο της ΑΕΚ από πριν τα επεισόδια και μετά ενισχύθηκαν, όμως η κατάσταση ξέφυγε".





