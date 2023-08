Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια: Η ανακοίνωση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τα επεισόδια

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσήτ ης η Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την δολοφονική επιδρομή των Κροάτων χούλιγκαν στα Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε ανακοίνωση προχώρησε η Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την επίθεση των χούλιγκαν της κροατικής ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί ένας 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ και να τραυματιστούν εννέα.

Αναλυτικά οι Κροάτες έγραψαν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν το πρωί της Τρίτης:

«Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ καταδικάζει έντονα τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ (7/8) στην Αθήνα, κατά τα οποία, σύμφωνα με τις αναφορές της Ελληνικής Αστυνομίας και των ελληνικών και κροατικών μέσων ενημέρωσης, ταραξίες από την Κροατία ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με οπαδούς της ΑΕΚ. Τέτοια γεγονότα δεν συνάδουν με τις αξίες και την ηθική που προωθούμε ως σύλλογος.

Ως αθλητικός οργανισμός, είμαστε πάντα αφοσιωμένοι στην προώθηση του ευ αγωνίζεσθαι, του αθλητικού πνεύματος και της θετικής ατμόσφαιρας στα γήπεδα. Τα επεισόδια όχι μόνο απειλούν την ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων, αλλά και βλάπτουν τη φήμη του ποδοσφαίρου ως ενός αθλήματος που ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για αυτό το περιστατικό. Δυστυχώς, ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των ταραχών. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα ήθελε να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού φιλάθλου.

Για άλλη μια φορά, υπενθυμίζουμε και καλούμε όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας να μην ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τον αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η UEFA, σε συμφωνία με την αστυνομία, αποφάσισε ότι και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς.

Η Ντιναμό παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο η αγάπη για τον αθλητισμό εκφράζεται με θετικό τρόπο, μέσω της συντροφικότητας, του σεβασμού και της συνεργασίας».

