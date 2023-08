Κόσμος

Νέα Φιλαδέλφεια: Τι λένε τα κροατικά ΜΜΕ για τα επεισόδια

Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ της Κροατίας είναι η δολοφονική επίθεση των Κροάτων χούλιγκανας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στα Νέα Φιλαδέλφεια.

Σκηνικό πολέμου το βράδυ της Δευτέρας έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όταν πάνω από 100 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ επιτέθηκαν σε οπαδούς της ΑΕΚ με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ένας 22χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ.

Πρώτο θέμα στα κροατικά ΜΜΕ είναι η δολοφονική επίθεση των Κροατών χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Direktno: «Τραγωδία στην Αθήνα - Oπαδοί της Ντιναμό συγκρούστηκαν με Έλληνες- Πέθανε οπαδός της ΑΕΚ!»

Jutarnji list: «Τρόμος στην Ελλάδα»

24sata: «Μεγάλες ταραχές στην Αθήνα, νεκρός οπαδός της ΑΕΚ»

Βίντεο από την επίθεση των Κροατών χούλιγκαν

Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα από μαγαζί έξω από την OPAP Arena την ώρα της επίθεσης των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, δείχνουν καρέ-καρέ όσα συνέβησαν.

Ήρθαν στη #Νέα_Φιλαδέλφεια με γάντια, μασελάκια, επιγονατίδες, τσεκούρια, μολότοφ, για να σκοτώσουν. Τελικά ΕΣΦΑΞΑΝ τον Μιχάλη που έπινε καφέ κοντά στο γήπεδο (ήταν μόλις 22χρ.) #aekfc #Κροάτες #paofc pic.twitter.com/FmvCWs6K9Y — George (@George__R21) August 8, 2023

