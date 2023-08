Αθλητικά

ΑΕΚ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Αναβάλλεται ο αγώνας

Δεν θα γίνει ο αγώνας ΑΕΚ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ μετά την δολοφονία οπαδού της Ένωσης από Κροάτες χούλιγκανς.

Στη βαριά σκιά της δολοφονίας του 29χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια, η UEFA αποφάσισε την αναβολή του αγώνα ΑΕΚ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ που επρόκειτο να διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (8/8).

Είχε προηγηθεί η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας που διεξήχθη στην OPAP Arena και είχε επεισοδιακή εξέλιξη, αφού η ΑΕΚ αποχώρησε καταλογίζοντας βαριές ευθύνες στην ελληνική αστυνομία και στον κροατικό σύλλογο, για όσα συνέβησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, , ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ, Γιώργος Κοσμάς, είπε ότι η Ντιναμό έχει τεράστια ευθύνη για τα επεισόδια και τη δολοφονία, αφού στη χθεσινή αντίστοιχη σύσκεψη οι εκπρόσωποί της δεν ενημέρωσαν κανέναν. «Γνώριζε τα πάντα και επέτρεψε να γίνει», είπε ο Κοσμάς. Τη Δευτέρα οι άνθρωποι της Ντιναμό είπαν απλώς ότι υπάρχουν υποψίες ότι 30 οπαδοί της ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήριο και θα προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο.

Στην ΑΕΚ θεωρούν αδιανόητο να μην γνώριζε η Ντιναμό ότι ολόκληρο κομβόι έχει ξεκινήσει από το Ζάγκρεμπ. Πιθανώς μάλιστα να γνώριζαν και τις προθέσεις των χούλιγκαν, να προκαλέσουν επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επίσης ο Κοσμάς τόνισε ότι «Δεύτερος υπεύθυνος είναι η ελληνική αστυνομία, η οποία επέτρεψε σε αυτό το κονβόι να διασχίσει όλη την ελληνική επικράτεια και να κάνουν ανενόχλητα το ραντεβού που είχαν με οπαδούς-εγκληματίες άλλης ελληνικής ομάδας και από κοινού τους επέτρεψε να φτάσουν ανενόχλητοι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η ελληνική αστυνομία είναι οι απόλυτοι υπεύθυνοι για όσα έγιναν χθες το βράδυ».

Μετά από όλα αυτά η ΠΑΕ ΑΕΚ αποχώρησε.

Η σύσκεψη συνεχίστηκε με τους εκπροσώπους των υπόλοιπων πλευρών (Ντιναμό, αστυνομία, UEFA) και λίγο αργότερα υπήρξε η ενημέρωση για την αναβολή της αναμέτρησης. Αναμένεται η σχετική ανακοίνωση της UEFA.

