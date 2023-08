Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - ΑΕΚ: Η ΕΔΕ, η φονική μαχαιριά στο μπράτσο και η αναβολή του αγώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται να διαταχθεί Διοικητική Έρευνα για τις ενέργειες της ΕΛΑΣ σχετικά με τη ν δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

-

Διοικητική Έρευνα για τις ενέργειες της Αστυνομίας σχετικά με τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ μαζί με Έλληνες οπαδούς συνεργούς τους, όπως επισημαίνεται και σε επίσημη ανακοίνωση, αναμένεται να διαταχθεί από το Αρχηγείο του Σώματος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές από το μέγαρο της λεωφόρου Κατεχάκη, ενώ η παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι χούλιγκαν της Ντιναμό, παρά το γεγονός ότι είχε απαγορευτεί η μετακίνηση οπαδών της ομάδας από την Κροατία και η παρουσία τους στον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ στο ΟΠΑΠ ΑΡΕΝΑ, κατάφεραν να φτάσουν οδικώς στην Αθήνα, συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟ στο σταθμό Ειρήνη του ΗΣΑΠ, όπου άφησαν τα αυτοκίνητα, μετέβησαν με το τρένο στον σταθμό του ηλεκτρικού στα Πευκάκια και από εκεί με τα πόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου επιτέθηκαν με μανία εναντίον οπαδών της ΑΕΚ, στη συμβολή των οδών Κιουτάχειας και Πατριάρχου Κωνσταντίνου.

Εν τω μεταξύ είχαν κινητοποιηθεί δυνάμεις των ΜΑΤ οι οποίες όμως έφτασαν αφού είχαν αρχίσει τα επεισόδια, κατά την διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι ένας 29χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ, ο οποίος ξεψύχησε λίγο αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

'Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο άτυχος 29χρονος δέχτηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στο μπράτσο και πέθανε τελικά από ακατάσχετη αιμορραγία.

'Αλλοι 8 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα τρεις Έλληνες και πέντε Κροάτες. Σύμφωνα με μεότερη ενημέρωση, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, οι τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμη, είναι 4 στο σύλονο 3 Έλληνες και ένας αλλοδαπός.

Από τους 98 κρατούμενους για την υπόθεση, 84 είναι Κροάτες, ένας Αυστριακός, ένας Βόσνιος, ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και δύο Έλληνες βρίσκονται στην Ασφάλεια Αττικής, ενώ οι 8 τραυματίες βρίσκονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ξέσπασε πυρκαγιά από βόμβα μολότοφ σε ξερά χόρτα σε ρεματιά επί της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, η οποία σβήστηκε από την Πυροσβεστική, ενώ τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών για να διαλύσουν τους συμπλεκόμενους, τους οποίους απομόνωσαν και συνέλαβαν.

Υπενθυμίζεται ότι τα αιματηρά επεισόδια ανέβαλαν την προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου με τον Αλβανό ομόλογο του στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς, ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσει την εξέλιξη της έρευνας, ζητώντας να πέσει άπλετο φως σε όλες τις λεπτομέρειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: πέθανε ξαφνικά 17χρονη στο Μαντούδι

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)