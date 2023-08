Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - ΑΕΚ: η συγκινητική ανάρτηση των οπαδών του Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινούν οι οπαδοί του Άρη που θρήνησαν τον άδικα δολοφονημένο Άλκη Καμπανό τον Φεβρουάριο του 2022.

-

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη, που βίωσαν την ειδεχθή δολοφονία του "δικού τους" Άλκη Καμπανού πριν από περίπου ενάμισι χρόνο, έκαναν μία συγκινητική ανάρτηση για την δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη στην αιματηρή επίθεση από χουλιγκανς της Ντιναμό΄Ζαγκρεμπ σε συνεργασία με έλληνες οπαδούς.

Έχοντας παραδεχθεί πολλές φορές την στάση που κράτησε ο Σέρχιο Αραούχο και η ΠΑΕ ΑΕΚ γύρο από το θέμα της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, ο σύνδεσμος φιλάθλων του Άρη «Super 3» αποχαιρέτησε τον οπαδό της ΑΕΚ, με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η ανάρτηση του «Super 3»:

"Καλό ταξίδι Μιχάλη…

Ήσουν ΑΕΚ σε κάποιο σοκάκι έξω από το γήπεδο σου, όχι απέναντι σε οπαδιλίκι αλλά απέναντι σε ένα π@@@κο, υποχθόνιο, συμμορίτικο εργάκι για κάποιες στιγμές δημοσιότητας στο internet εκ του ασφαλούς.

Η αγάπη για την ομάδα είναι ένα ένστικτο που δεν περιγράφεται και ένα συναίσθημα που δεν θα αλλοιωθεί ποτέ… Χαμογελαστός ΝΑΙ, λυπημένος ΝΑΙ, παθιασμένος ΝΑΙ , “ανοιγμένος” ΝΑΙ … ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΤΕ.

Καλό ταξίδι Μιχάλη…

Ναι ήσουν ΑΕΚ και έμεινες έξω από το σπίτι σου…"

Καλό ταξίδι Μιχάλη… Ήσουν ΑΕΚ σε κάποιο σοκάκι έξω από το γήπεδο σου, όχι απέναντι σε οπαδιλίκι αλλά απέναντι σε ένα πούστικο, υποχθόνιο, συμμορίτικο εργάκι για κάποιες στιγμές δημοσιότητας στο internet εκ του ασφαλούς. Η αγάπη για την ομάδα είναι ένα ένστικτο που δεν περιγράφεται και ένα συναίσθημα που δεν θα αλλοιωθεί ποτέ… Χαμογελαστός ΝΑΙ, λυπημένος ΝΑΙ, παθιασμένος ΝΑΙ , “ανοιγμένος” ΝΑΙ … ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΤΕ. Καλό ταξίδι Μιχάλη… Ναι ήσουν ΑΕΚ και έμεινες έξω από το σπίτι σου…

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: πέθανε ξαφνικά 17χρονη στο Μαντούδι

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)