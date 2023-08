Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου οπαδού: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η μητέρα του

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται η μητέρα του 29χρονου, του θύματος της δολοφονικής επίθεσης από Κροάτες χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται η μητέρα του 29χρονου Μιχαλή Κατσουρή, του θύματος της δολοφονικής επίθεσης από Κροάτες χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τραγική διαδικασία της αναγνώρισης του γιου της, η γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε έμφραγμα, όπως πόνο στον θώρακα, δυσχέρεια, τάση λιποθυμίας.

Ωστόσο εξετάσεις δεν έδειξαν έμφραγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει στο νοσοκομείου για προληπτικούς λόγους.

Στο ίδιο νοσοκομείο τέσσερα άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Πρόκειται για δύο Ελληνες και δύο αλλοδαπούς που βρίσκονται εκτός κινδύνου. Συνολικά στα επείγοντα του νοσοκομείου προσήλθαν 10 τραυματίες και ένας 29χρονος κατέληξε, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού.

