Νέα Φιλαδέλφεια - Αδειλίνη: Παρέμβαση για τα αιματηρά επεισόδια

Παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Φιλαδέλφεια έδωσε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη.

Τη διενέργεια επείγουσας εισαγγελικής έρευνας για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ παρήγγειλε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Η παραγγελία απευθύνεται στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών και προβλέπει η έρευνα να στραφεί προς κάθε κατεύθυνση. Σύμφωνα με την εντολή της ανώτατης εισαγγελικής λειτουργού οι εισαγγελικές αρχές υπό την εποπτεία εισαγγελέα εφετών καλούνται να προΐστανται της αστυνομικής προανάκρισης και να ερευνήσουν ενδελεχώς και με όλα τα μέσα που προβλέπει η δικονομία τα στοιχεία της υπόθεσης, ώστε να εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονίας του νεαρού οπαδού της ΑΕΚ, ενώ παράλληλα να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξει καταλογισμός ευθυνών και σε άλλα πρόσωπα για μία σειρά από αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων κ.λπ. σε συνάρτηση με τον νόμο για τη βία σε αθλητικούς χώρους.

Παράλληλα, η έρευνα στρέφεται και ως προς το σκέλος τυχόν ποινικών ευθυνών της Αστυνομίας.

Ολόκληρη η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη:

«κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών

κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Εν όψει των σοβαρών επεισοδίων-εκδήλωση σκληρής «οπαδικής βίας», που έλαβαν χώρα το βράδυ της Δευτέρας 7-8-2023 στη Ν.Φιλαδέλφεια, έξω από το γήπεδο της ΠΑΕ ΑΕΚ (επισυνάπτονται σχετικά δημοσιεύματα), με άγριες συμπλοκές, καταστροφές γύρω από το γήπεδο, βόμβες μολότοφ, ρόπαλα κλπ, με αποτέλεσμα πολλούς τραυματισμούς, αλλά ακόμα και το θάνατο οπαδού της ΑΕΚ, παρακαλούμε, ενεργώντας στο πλαίσιο της λειτουργικής σας αρμοδιότητας, με τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς και την κατ’ άρθρο 32 ΚΠΔ εποπτεία, αναλόγως, τόσο αυτής, όσο και της διενεργούμενης ήδη αυτεπάγγελτης προανάκρισης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, να μεριμνήσετε για τον ενδελεχή έλεγχο της υπόθεσης και τη σε βάθος και με πληρότητα έρευνα, καθώς και την εξαντλητική συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου αφενός μεν να εξακριβωθούν τα στοιχεία του δράστη της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, αφετέρου δε να διερευνηθεί η διάπραξη και άλλων εγκλημάτων, όπως της εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 ΠΚ), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων (άρθρο 184 ΠΚ), της διατάραξης κοινής ειρήνης (άρθρο 189 ΠΚ), της έκρηξης (άρθρο 270 παρ.1), της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών (άρθρο 272 ΠΚ), της επικίνδυνης και της βαριάς σωματικής βλάβης, (άρθρα 309, 310 ΠΚ), της συμπλοκής (άρθρο 313 ΠΚ), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 ΠΚ), της παράβασης του νόμου περί όπλων (Ν. 2168/93) σε συνδυασμό, κατά περίπτωση και με τις διατάξεις του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 κλπ. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ως άνω πράξεων επιβάλλεται η εξάντληση κάθε νόμιμου δικονομικού μέσου συμπεριλαμβανομένων των διαλαμβανομένων στο άρθρο 254 ΚΠΔ

Να διερευνηθεί επίσης, πώς, ενώ, σύμφωνα με τα συνημμένα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, οι Κροάτες εντοπίσθηκαν στην εθνική οδό από την ΕΛΑΣ και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, κατάφεραν να διαφύγουν και να καταφθάσουν στον τόπο του εγκλήματος.

Τέλος να μεριμνήσετε, εκτός των άλλων, για την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού κατά τη διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ των ομάδων της ΠΑΕ ΑΕΚ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Uefa Champions League.»

