Προφυλάκιση Μπελέρη: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Αλβανία

Η Αλβανία "πυροβολεί" τα πόδια της είπε μεταξύ άλλων ο ΥΠΕΞ. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά.

Αυστηρό μήνυμα στην Αλβανία για την προφυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη, ότι με τον τρόπο που λειτουργεί πυροβολεί τα πόδια της, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ. Ειδικότερα, έκανε λόγο για παράνομη προφυλάκιση, η οποία παραβιάζει το κράτος δικαίου.

Προειδοποίησε πως η επιμονή της αλβανικής πλευράς να μην προβαίνει στα αναγκαία μέτρα για την αποφυλάκιση του κ. Μπελέρη και κυρίως να μην προβαίνει στην ορκωμοσία, η οποία και διακυβεύει την τυχόν έκπτωσή του, θα σημαίνει σοβαρή επιδείνωση των διμερών σχέσεων με την Αλβανία.

Επισήμανε πως η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες οδηγούν σε μια κλιμακούμενη ένταση. Ειδικότερα, είπε πως κατά τη διάρκεια επαφών του με κρίσιμους θεσμικούς παράγοντες της ΕΕ που συνδέονται με το ζήτημα της προενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας στην ΕΕ, αλλά και του ΝΑΤΟ, τους διαμήνυσε προσωπικά και σε πολύ αυστηρό τόνο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, όταν υπάρχει τέτοιου τύπου περιφρόνηση του κράτους δικαίου, του τεκμηρίου αθωότητας και του σεβασμού των πολιτικών δικαιωμάτων.

Εκμυστηρεύτηκε πως είχε δύο δύσκολες τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Αλβανίδα ομόλογό του. «Έθεσα τα ζητήματα και της αποφυλάκισης και της δυνατότητας ορκωμοσίας όπως συμβαίνει και στα περισσότερα δικαϊκά συστήματα όπου υπάρχει η δυνατότητα και να ψηφίζεις αλλά και να ορκίζεται εντός ενός σωφρονιστικού καταστήματος. Η ίδια εξέφρασε μια θετική διάθεση στα πράγματα, πλην όμως δεν είχαμε κανένα απτό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, θεώρησα ότι δεν υπάρχει εκ μέρους της αλβανικής πλευράς η διάθεση για να υπάρξει οποιαδήποτε ενεργητική πρωτοβουλία και για τον λόγο αυτό απέστειλα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα στους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ και στον ύπατο εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, μια ιδιαιτέρως αυστηρή επιστολή, στην οποία θέτω τα ζητήματα. Θέτω από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ότι αυτό συνιστά σοβαρή ανάσχεση στην εξελικτική πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια» γνωστοποίησε.

Μάλιστα, έστειλε το μήνυμα πως ο τόνος αυτός θα συνεχιστεί.

Περαιτέρω, επισήμανε πως το ζήτημα της ΑΟΖ με την Αλβανία είναι εντελώς διακριτό, δεν άπτεται του ζητήματος Μπελέρη, προσθέτοντας ότι η ένταση που δημιουργείται δεν είναι καθολου ωφέλιμη, κυρίως για την Αλβανία. Υπενθύμισε πως η Ελλάδα ήταν η επισπεύδουσα χώρα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ και ότι είναι ο καταλύτης σε αυτή τη διαδικασία.

Επίσης, σημείωσε πως επίκεινται σημαντικές αξιολογήσεις της Αλβανίας. Τον Οκτώβριο θα εκδοθεί η έκθεση για την εξέλιξη της πορείας της Αλβανίας προς την ΕΕ έτσι ώστε να ανοίξουν και τα προενταξιακά κεφάλαια. Υπό αυτές τις συνθήκες, διαμήνυσε πως «καταλαβαίνουμε πως ο δρόμος της Αλβανίας είναι στρωμένος με αγκάθια».





Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ερωτώμενος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές πως η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν μια θεμελιώδη διαφορά που είναι και η μόνη διαφορά, η οποία μπορεί να αχθεί ενώπιον Διεθνούς Δικαιοδοσίας και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και δη της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

Σε ερώτηση για τα χωρικά ύδατα, τόνισε πως είναι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και διαμήνυσε πως η Ελλάδα διατηρεί απαρέγκλιτα το δικαίωμα, το οποίο της απονέμει το Διεθνές Δίκαιο και δη το Δίκαιο της Θάλασσας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Το δικαίωμα αυτό θα το ασκήσει όταν θα κριθεί ότι είναι πολιτικά και εθνικά ωφέλιμος χρόνος, και προς τούτο επιφυλάσσεται να το πράξει σε συμφωνία πάντοτε με την εθνική αντιπροσωπεία, τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε με σαφήνεια πως δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα να τεθούν προς συζήτηση θέματα τα οποία άπτονται της εθνικής κυριαρχίας. «Η κυριαρχία είναι ενιαία, αδιαίρετη, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να διασπαστεί και άρα δεν τίθεται στην ατζέντα. Άρα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα χωρικά ύδατα ή με την κυριότητα των νησιών, με την αποστρατιωτικοποίηση, η οποία τίθεται ως ζήτημα, δεν μπορούν να τεθούν υπό οποιαδήποτε εκδοχή σε συζήτηση» σημείωσε και προσέθεσε: Είναι προφανές όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι μπορεί να έχουν κάποιες αποκλίσεις από τις βασικές διαπραγματευτικές θέσεις, οι οποίες όμως αποκλίσεις υπό καμία εκδοχή δεν μπορούν να αφορούν θέματα κυριαρχίας και δεν μπορούν να αφορούν θέματα τα οποία μπορούν να πλήξουν τα εθνικά μας συμφέροντα.

Σκιαγραφώντας το σημερινό επίπεδο των διμερών σχέσεων, παρατήρησε ότι δεν έχουμε πλέον ούτε τις λεκτικές εξάρσεις που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά ούτε και τις παραβιάσεις εναέριου χώρου τις οποίες βιώσαμε επί δεκαετίας. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ηρεμία, αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να συζητούμε, όχι μόνο για τα τρέχοντα διαχειριστικά» επισήμανε και προσέθεσε: «Έχει σημασία να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια πιο μακρόχρονη ησυχία στην περιοχή μας. Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Όμως μας δίδεται η σημαντική δυνατότητα να συζητούμε και τα μείζονα θέματα και κυρίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οριοθέτηση».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για κρυφή ατζέντα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε πως δική του προδιάθεση είναι ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται με τρόπο εντελώς καθαρό, ανοικτό, σε γνώση και κατά το δυνατό σε συμφωνία με τους κοινοβουλευτικούς σχηματισμούς στην Ελλάδα. «Αυτή είναι μια πάγια θέση, την οποία θα συνεχίσω να υπηρετώ με συνέπεια» υπογράμμισε.

Επισήμανε ότι ειδικά με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν έχουν αναπτύξει μια πολύ καλή προσωπική σχέση, βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία. Όσον αφορά τις προσεχείς επαφές των δύο πλευρών, είπε πως υπάρχουν δύο ορόσημα. Το πρώτο είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου θα υπάρξει συνάντηση των αντιπροσωπειών με τους αρχηγούς των κυβερνήσεων και ένα δεύτερο ορόσημο προς το τέλος του έτους, όποτε θα πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας - Τουρκίας, στο οποίο θα συμμετάσχει σημαντικός αριθμός υπουργών. Εξήγησε ότι για την προπαρασκευή αυτών των συναντήσεων υπάρχει προεργασία από τα υπουργεία Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έχουν αναλάβει τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση αυτής της επαναπροσέγγισης.

Για το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τη διχοτόμηση του νησιού, διότι αντιτίθεται σε βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου και κυρίως στα πάγια ψηφίσματα και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αναφέρονται σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

