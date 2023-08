Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - ΑΕΚ: η ανακοίνωση της UEFA

Tι αναφέρει η ανακοίνωση της UEFA για την δολοφονία του 19χρονου οπαδού της ΑΕΚ στην Ν΄΄εα Φιλαδέλφεια. Οι πιθανές ημερομηνίες για την διεξαγωγή του αγώνα.

Η UEFA με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι μετά την αναβολή του προγραμματισμένου για σήμερα αγώνα ΑΕΚ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τον γ’ γύρο του Champions League, θα διεξαχθεί κανονικά στο Ζάγκρεμπ στις 15/8 ο αγώνας Ντιναμό-ΑΕΚ και η ρεβάνς θα γίνει στην Αθήνα 18 ή 19/8.

Η ανακοίνωση της UEFA:

«Η UEFA εκφράζει τη λύπη της για τα φρικιαστικά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην Αθήνα και είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής. Εκφράζοντας τη βαθύτατη συμπαράστασή μας στην οικογένεια του θύματος, στην ΠΑΕ ΑΕΚ και τους οπαδούς της, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η βία δεν έχει θέση στο άθλημά μας και αναμένουμε ότι οι υπεύθυνοι αυτής της τρομερής πράξης θα συλληφθούν και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη στο η συντομότερη καθυστέρηση.

Μετά τη χθεσινή βία και σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, η UEFA αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί απόψε ο αγώνας της ΑΕΚ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 26.01 του Κανονισμού του UEFA Champions League 2023/24, ο αγώνας που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί απόψε στο Στάδιο της Αγίας Σοφίας στην Αθήνα αναβάλλεται.

Ο αγώνας Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) εναντίον AEK (Ελλάδα) στο Ζάγκρεμπ θα διεξαχθεί την Τρίτη 15 Αυγούστου 2023 όπως έχει προγραμματιστεί.

Η UEFA βρίσκεται σε επαφή και με τους δύο συλλόγους για να επιβεβαιώσει την ημερομηνία για τον προγραμματισμένο αγώνα μεταξύ της AEK (Ελλάδα) και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (CRO), δηλαδή είτε την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 είτε το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023.

Η προηγουμένως κοινοποιηθείσα απόφαση περί απουσίας φιλοξενούμενων οπαδών και στους δύο αγώνες διατηρείται και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.».

