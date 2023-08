Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - ΑΕΚ: τον σκότωσαν επαγγελματίες δολοφόνοι

Στην ανακοίνωση οι «κιτρινόμαυροι» καταλογίζουν βαρύτατες ευθύνες στις αρχές και ζητούν παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ σχετικά με τα πρωτοφανή επεισόδια που σημειώθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του 29χρόνου φίλου της.

Στην ανακοίνωση οι «κιτρινόμαυροι» καταλογίζουν βαρύτατες ευθύνες στις αρχές και υποστηρίζουν ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην παρέμβαση της ασφαλείας του γηπέδου και του απλού κόσμου. Παράλληλα, ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

«Η οικογένεια του Μιχάλη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του παιδιού της. Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί την τραγική απώλεια ενός πολύ αγαπητού της μέλους, ενός νέου ανθρώπου.

Τον σκότωσαν επαγγελματίες δολοφόνοι, οργανωμένοι εγκληματίες που διέσχισαν τη χώρα κι έφτασαν στην Νέα Φιλαδέλφεια από το Ζάγκρεμπ. Για να ενωθούν εδώ με Έλληνες εγκληματίες συνεργούς τους με μοναδικό σκοπό να σκοτώσουν.

Η απώλεια του Μιχάλη μας έχει συντρίψει. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι τον χάσαμε με αυτόν τον τρόπο από Κροάτες εγκληματίες και τους Έλληνες συνεργούς τους. Ο Μιχάλης δολοφονήθηκε άγρια, ενώ υπάρχουν και μικρά παιδιά σοβαρά τραυματισμένα, ακόμη και σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι εγκληματίες που δολοφόνησαν τον Μιχάλη πρέπει άμεσα να εντοπιστούν και να πληρώσουν ακριβά το τίμημα της βαρβαρότητας τους. Φυσικοί αυτουργοί και συνεργοί τους, Κροάτες και Έλληνες. Δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα σταματήσουμε να το επιδιώκουμε.

Γι' αυτό απαιτούμε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση όλων των ευθυνών, ποινικών και αστικών. Είναι αδιανόητη και η παραμικρή σκέψη για ενδεχόμενη συγκάλυψη του εγκλήματος που συντελέστηκε σε βάρος Ελλήνων πολιτών.

Είναι επίσης αυτονόητο πως υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες για την εγκληματική αδράνεια που υπήρξε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το έγκλημα.

Όσα συνέβησαν τα είχαμε προβλέψει και είχαμε θέσει όλες τις σχετικές πληροφορίες μας, ακόμη και βιντεοληπτικό υλικό, ώρες πριν, υπόψη των αρμόδιων αρχών. Δυστυχώς το γεγονός πως σήμερα δεν θρηνούμε περισσότερα θύματα, οφείλεται αποκλειστικά στην άμεση επέμβαση της ασφάλειας του γηπέδου και απλών πολιτών.

Απευθυνόμαστε, τέλος, στους οπαδούς μας. Είμαστε ένα μαζί σας στο πένθος και την συντριβή για τον Μιχάλη και τον τρόπο που χάθηκε. Όμως χρειάζεται ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και σεβασμός στην μνήμη του ήρωα Μιχάλη.

Όλοι να αφιερωθούμε αποκλειστικά στον αγώνα για να αποδοθούν οι ευθύνες στους ενόχους. Η ΑΕΚ θα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτό. Ελπίζουμε και πιστεύουμε πως δεν θα μας αφήσουν και πάλι μόνους μας».

