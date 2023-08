Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Η παρατήρηση για το πεζοδρόμιο, οι γροθιές και η τραγικά κατάληξη.

Τραγική κατάληξη είχε το χθεσινό επεισόδιο μεταξύ ενός διανομέα και ενός μεσήλικα, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το μεσημέρι (7/8) στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους.

Ο καβγάς ξεκίνησε ύστερα από παρατήρηση του μεσήλικα στον διανομέα, ο οποίος πέρασε με το μηχανάκι του από τον πεζόδρομο, σύμφωνα με το voria.gr.

Κατά το επεισόδιο ο διανομέας χτύπησε με γροθιές τον άνδρα, ο οποίος λιποθύμησε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε στο νοσοκομείο τον άνδρα. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο μεσήλικας κατέληξε.

Το περιστατικό ερευνά η Αστυνομία.

