Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - Θεία 29χρονου οπαδού: Πώς θα ζήσουμε χωρίς τον Μιχαλάκη μας; (βίντεο)

Η θεία και νονά του οπαδού της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε από Κροάτες χούλιγκαν μιλά στον ΑΝΤ1 και συγκλονίζει.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ, μετά τη δολοφονική επίθεση από Κροάτες χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έξω από το γήπεδο της 'Ενωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, το βράδυ της Δευτέρας

Η μητέρα του αδικοχαμένου Μιχάλη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός" μετά από αδιαθεσία που ένιωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τραγική διαδικασία της αναγνώρισης του γιου της, η γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε έμφραγμα, όπως πόνο στον θώρακα, δυσχέρεια, τάση λιποθυμίας. Ωστόσο εξετάσεις δεν έδειξαν έμφραγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει στο νοσοκομείου για προληπτικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι του 29χρονου δεν μπορούν να πιστέψουν τον τραγικό χαμό του. Για την τραγική απώλεια του 29χρονου Μιχάλη μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η θεία και νονά του.

«Με πήρε η αδελφούλα μου, η Ιφιγένεια το πρωί και μου λέει τον Μιχαλάκι μας μάς τον μαχαίρωσαν. Πώς θα ζήσουμε χωρίς τον Μιχαλάκη μας;» είπε η ίδια συντετριμμένη.

Δείτε το βίντεο από τις δηλώσεις της:

