Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ – Πληθωρισμός: Ανοδικά κινήθηκε τον Ιούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματίζει η νέα αύξηση στον δείκτη της διατροφής, ο οποίος κινείται σταθερά σε διψήφιο ποσοστό.

-

Σε 2,5% διαμορφώνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα πριν από λίγο η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τον Ιούνιο ήταν στο 1,8%.

Ανησυχία προκαλεί πάντως και το γεγονός ότι ο δείκτης της διατροφής παρουσίασε νέα άνοδο -έστω και οριακή- και διαμορφώνεται πλέον για τον Ιούλιο στο 12,3%, από 12,2% που ήταν τον Ιούνιο.

Το μόνο ίσως θετικό στοιχείο είναι ότι ο πληθωρισμός στην σύγκριση μήνα με μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023, παρουσιάζει οριακή μείωση της τάξεως του 1,1%.

Η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρείται στα στερεά καύσιμα 26,6%, στα φρούτα 19,4% και λαχανικά 15,5%, ενώ την μεγαλύτερη μείωση εντοπίζεται στο φυσικό αέριο με 68,9%, ηλεκτρικό ρεύμα με 16,2% και καύσιμα με 15,6%.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΑΤ:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιουλίου 2023 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2022 προέκυψε αύξηση 2,5% έναντι αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2023 παρουσίασε μείωση 1,1%, έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2022 - Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 - Ιουλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,2% έναντι αύξησης 7,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 - Ιουλίου 2022 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2020 - Ιουλίου 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)