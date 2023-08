Κοινωνία

Λέσβος - προσφυγικό: "φρένο" στο Κέντρο Υποδοχής από το ΣτΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιο σκεπτικό το δικαστήριο έκανε αποδεκτή την Αίτηση Ακυρώσεως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σταματά το έργο

-

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμό 1335/2023 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ακύρωσε την αδειοδότηση του έργου κατασκευής Κέντρoυ Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στη Πλάτη- Βάστρια της Λέσβου για έλλειψη περιβαλλοντικής μελέτης και παράλληλα, ακύρωσε την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση 21.011 τ.μ. προκειμένου να κατασκευαστεί ο δρόμος πρόσβασης στη δομή.

Στο Κ.Υ.Τ. της περιοχής Πλάτη- Βάστρια Λέσβου είχε προγραμματιστεί να διαμένουν πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, αλλά και για να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)