Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - δολοφονία 29χρονου: προσαγωγές Κροατών σε Αθήνα, Κακαβιά και Ευζώνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιτατικές εντολές εισαγγελίας και αρχηγείου Αστυνομίας για εντοπισμό του δράστη της ανθρωποκτονίας το συντομότερο

-

Ελεύθεροι, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν οι τέσσερις Έλληνες εκ των 98 συλληφθέντων συνολικά για τα αιματηρά επεισόδια χτες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρόκειται για τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις έχουν δώσει καταθέσεις στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς χώρους, ενώ ο ένας δεν ήταν μέχρι και πριν από λίγο σε θέση ακόμα να δώσει κατάθεση.

Οι υπόλοιποι 94 κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα, ενώ λαμβάνεται γενετικό υλικό για DNA από όλους σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθεί ο δράστης της δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη, φίλαθλου της ΑΕΚ.

Εν τω μεταξύ η Αστυνομία συνεχίζει τους εξονυχιστικούς ελέγχους και προσαγωγές Κροατών στην Αθήνα, αλλά και όσων επιχειρούν να φύγουν από την χώρα, από τα συνοριακά περάσματα, όπου έχουν δοθεί αυστηρές εντολές να εξετάζονται με μεγάλη προσοχή.

Γύρω στις 16.00 το απόγευμα προσήχθη στον συνοριακό σταθμό στην Κακαβιά ένας 20χρονος Κροάτης, ο οποίος επέβαινε σε λεωφορείο για τα Τίρανα και κρατείται προκειμένου να εξακριβωθεί αν εμπλέκεται στα χτεσινά επεισόδια.

Επίσης, στους Ευζώνους συνελήφθησαν επτά Κροάτες που έφευγαν από την Ελλάδα. Σε βάρος τους δεν προέκυψαν στοιχεία για ανάμειξη στα χτεσινά επεισόδια, αλλά στο όχημα που επέβαιναν βρέθηκαν μαχαίρια, γι' αυτό κρατούνται και θα οδγηθούν στον εισαγγελέα.

Επίσης, νωρίτερα στους Αμπελοκήπους έγιναν συνολικά εννέα προσαγωγές Κροατών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην ΓΑΔΑ, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα των χούλιγκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)