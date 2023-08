Κόσμος

Βιετνάμ: πλημμύρες, κατολισθήσεις και δεκάδες νεκροί

Δύσκολες στιγμές για το λαό της Ασίας ο οποίος βάλλεται από το ένα καταστροφικό φυσκό φαινόμενο μετά το άλλο. Ποιες επαρχίες επλήγησαν.

Άλλοι τρεις θάνατοι που αποδίδονται στις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών στο Βιετνάμ, ανακοινώθηκαν σήμερα από την εθνική επιτροπή για την πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Το τελευταίο 48ωρο εντοπίστηκαν τρεις νεκροί στις επαρχίες Γεν Μπάι, Λάο Κάι και Χα Τζιάνγκ, ανεβάζοντας σε 11 τον αριθμό των θυμάτων της κακοκαιρίας στο διάστημα 2-7 Αυγούστου.

Εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι καταιγίδες, 54 σπίτια ισοπεδώθηκαν και 297 υπέστησαν σημαντικές ζημιές, 1.760 στρέμματα ορυζώνων και άλλων καλλιεργειών καταστράφηκαν, ενώ σοβαρά προβλήματα αναφέρθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Πέρυσι 175 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ενταθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

