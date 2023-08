Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: "κόκκινος συναγερμός" για τις επόμενες ημέρες

Ποιες περιφέρειες έχουν δυσμενή πρόβλεψη εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων του Αυγούστου. Τι θα συμβεί με την Αττική

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά το τριήμερο 9 - 11 Αυγούστου αναμένεται κατά τόπους επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών λόγω της σημαντικής ενίσχυσης των βόρειων ανέμων.

Αναλύοντας τις γεωγραφικές ζώνες όπου αναμένεται να συνδυαστούν οι μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου (άνεμοι με μέση ταχύτητα άνω των πέντε μποφόρ) με την υψηλότερη ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023, οι περιοχές με τις πλέον δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες περιλαμβάνουν την Αττική, τη Βοιωτία, τη Νότια Φωκίδα, την Εύβοια, την Ανατολική Αργολίδα, την Ανατολική και Νότια Λακωνία, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Χίο, τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, τις Σποράδες και τοπικά, τμήματα της Ροδόπης, του Έβρου και της Χαλκιδικής.

