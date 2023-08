Κόσμος

Αϊτή: Έκλεισε η πρεσβεία των ΗΠΑ λόγω ταραχών

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστή σήμερα και όλο το προσωπικό της θα περιοριστεί στους χώρους της διπλωματικής αποστολής μέχρι νεωτέρας, λόγω πυροβολισμών που ακούγονται στην περιοχή.

«Ορισμένοι δρόμοι που οδηγούν στην πρεσβεία μπορεί να επηρεαστούν λόγω των πυρών» ανέφερε η πρεσβεία στο ενημερωτικό της.

Την Δευτέρα η πρωτεύουσα συγκλονίστηκε από ογκώδεις διαδηλώσεις, με τους συμμετέχοντες να συγκρούονται με την αστυνομία, ζητώντας προστασία από τη βία των συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα.

Το τελευταίο διάστημα στην Αϊτή αυξάνονται δραματικά οι απαγωγές και οι ανθρωποκτονίες ενώ η υγειονομική περίθαλψη καταρρέει. Περίπου 5,2 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

