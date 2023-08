Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Φιλαδέλφεια: Σε σοβαρή κατάσταση ένας από τους τραυματίες

Ο 21χρονος φίλος της ΑΕΚ, έχει πολλαπλά αιματώματα στο κεφάλι από χτυπήματα.

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένας από τους φίλους της ΑΕΚ, θύμα της δολοφονικής μανίας στα χθεσινοβραδινά (7/8) επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας.

Πρόκειται για ένα νεαρό 21 ετών που έχει πολλαπλά αιματώματα στο κεφάλι από χτυπήματα. Η κατάστασή του είναι σταθερή και οι γιατροί αναμένουν τα επόμενα 24ωρα για να διαπιστώσουν την εξέλιξή του.

Επίσης, στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σπασμένα κόκκαλα στην μέση), αλλά εκτός κινδύνου, βρίσκεται ένας άλλος νεαρός ο οποίος ζει τον περισσότερο καιρό στην Γαλλία και είχε βρεθεί στην Φιλαδέλφεια για να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, δέχτηκε επίθεση με λοστούς και καψίματα στο σώμα από καπνογόνο, ενώ προσπαθούσε να καλυφθεί σε ένα χαντάκι.

Ο τρίτος φίλος της Ένωσης νοσηλεύεται με ελαφρές κακώσεις από χτυπήματα στο κεφάλι.

