Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου οπαδού: Έπιασαν άλλους 5 Κροάτες χούλιγκαν

104 οι συλληφθέντες για τα επεισόδια και τη δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ. Πιάστηκαν άλλοι 5 στην Ηγουμενίτσα, που προσπάθησαν να διαφύγουν στην Ιταλία.

Στη σύλληψη πέντε ακόμα Κροατών χούλιγκαν που φέρεται να συμμετείχαν στα επεισόδια έξω από την OPAP Arena το βράδυ της Δευτέρας (7/8) προχώρησαν χθες το βράδυ στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 25, 41,29, 25 και 31 ετών που φέρεται να ανήκουν στην φάλαγγα των Κροατών που έφτασαν οδικώς στην χώρα μας και ξεκίνησαν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Μιχάλης Κατσουρής, ο 29χρονος φίλος της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι αργότερα σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι 94 από τους συλληφθέντες για το φονικό «ντου» σε βάρος των οποίων αναμένεται, κατά πληροφορίες, να ασκηθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι Κροάτες προσπαθούσαν να διαφύγουν στην Ιταλία

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εντός του επιβατικού λιμένα Εξωτερικού Ηγουμενίτσας σε άτομα που επρόκειτο να ταξιδέψουν με Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο με προορισμό το λιμάνι Μπάρι Ιταλίας διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν επαρκώς τον λόγο και την διάρκεια παραμονής τους στη χώρα και επιπλέον δήλωσαν πως έκαναν διακοπές στην Ελλάδα και επιστρέφουν στη χώρα τους χωρίς να κατέχουν αποσκευές.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «οι ανωτέρω αλλοδαποί κρίθηκαν ύποπτοι για πιθανή συμμετοχή τους στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του αγώνα ΑΕΚ – Δυναμό Ζάγκρεμπ, ειδοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας και παραδόθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου προσαχθούν στο Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας».

Στη ΓΑΔΑ ο Κροάτης που συνελήφθη στην Κακαβιά

Στη ΓΑΔΑ βρίσκεται ήδη ο Κροάτης οπαδός της Ντινάμο Ζάγκρεμπ που προσπάθησε χθες να περάσει τα σύνορα από την Κακαβιά, αλλά έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Η έρευνα έδειξε ότι ο χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ είχε εμπλοκή στα επεισόδια στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έτσι η αρχική προσαγωγή έγινε σύλληψη και ο Κροάτης μεταφέρθηκε χθες στην Αθήνα και τη ΓΑΔΑ και είναι ανάμεσα στους 95 που θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Μπλόκα

Η ΕΛΑΣ έχει στήσει μπλόκα σε πολλά σημεία όπως στην Κακαβιά, ή στον συνοριακό σταθμό Μαυροματίου, αλλά και σε λιμάνια όπως στην Ηγουμενίτσα , προκειμένου να εντοπιστούν κι άλλοι Κροάτες χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ που θέλουν να διαφύγουν και να συλληφθούν κι αυτοί για τα επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ και την δολοφονία του φιλάθλου της Ένωσης.

Το ταξίδι θανάτου και οι ευθύνες της ΕΛΑΣ που γνώριζε τα πάντα

Οι Κροάτες χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ μπήκαν ανενόχλητοι στην Ελλάδα με κομβόι τη Δευτέρα ταξίδεψαν ως την Αθήνα, πήγαν ανενόχλητοι στο γήπεδο της ΑΕΚ τα έκαναν γης μαδιάμ και δολοφόνησαν τον φίλαθλο της Ένωσης.

Η ΕΛΑΣ γνώριζε τα πάντα για το ταξίδι θανάτου των χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ 48 ώρες πριν τα αιματηρά επεισόδια όπως αποκάλυψε χθες το newsit.gr, που έφερε στο φως απόρρητα Πληροφοριακά Δελτία των αναλυτών της Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας είχαν ενημερωθεί εγγράφως, αλλά δεν έγινε το παραμικρό για να αποτραπεί η τραγωδία.

«Ξηλώθηκαν»7 ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ

Κάποιοι πάντως, ήδη πλήρωσαν τον μάρμαρο για την τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια. Την άμεση απομάκρυνση από τις θέσεις ευθύνης τους 7 ανώτατων αξιωματικών της ΕΛΑΣ και τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας αποφάσισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, μετά τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη από την επίθεση Κροατών χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργού αναφέρεται μεταξύ άλλων, πως «για αυτό έδωσα εντολή στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, να προχωρήσει άμεσα στις παρακάτω κινήσεις:

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους να απομακρυνθεί πάραυτα από τη θέση του και τον τομέα ευθύνης του και να τεθεί στη διάθεση της ΓΑΔΑ.

Να απομακρυνθούν άμεσα από τους τομείς ευθύνης τους και να τεθούν στη διάθεση των αντίστοιχων Διευθύνσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα, οι Επικεφαλής του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων, του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας.

Εξυπακούεται, φυσικά, ότι οι απομακρύνσεις και οι μετακινήσεις, εξαιτίας του συγκεκριμένου περιστατικού, δεν θα σταματήσουν εδώ. Για αυτό και, παράλληλα, έδωσα εντολή στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για την τάχιστη διεξαγωγή και περάτωση εσωτερικής έρευνας για την πλήρη διακρίβωση των συμβάντων, από την είσοδο των οπαδών στην Ελλάδα και ύστερα, ώστε να εντοπισθούν και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες, σε κάθε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή.

