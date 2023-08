Τοπικά Νέα

Ενδοοικογενειακή βία - Λάρισα: Κυνηγούσε την σύντροφό του με μαχαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο σοκαριστικό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Λάρισα, μετά τον βάναυσο ξυλοδαρμό της αστυνομικού από τον σύζυγό της.

-

Τρομακτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα χθες, το βράδυ της Τρίτης στη Λάρισα όταν εκεί που περπατούσε συνειδητοποίησε πως ένας άνδρας και συγκεκριμένα ο πρώην σύντροφός της την κυνηγούσε κρατώντας στο χέρι του μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σοκαριστικό περαστικό ενδοοικογενειακή βίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 μ.μ. στο κέντρο της πόλης, με τη γυναίκα να αντιλαμβάνεται πως ο πρώην σύντροφός της την ακολουθεί για αρκετά μέτρα και φθάνοντας σε γνωστή καφετέρια, στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αχιλλείου, να ειδοποιεί την Αστυνομία.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκαν οι Αρχές και εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό στη γύρω περιοχή για το φερόμενο ως δράστη, που ήδη είχε τραπεί σε φυγή.

Άλλο ένα δυσάρεστο συμβάν, μετά τον πρόσφατο, βάναυσο ξυλοδαρμό της 43χρονης αστυνομικού από τον επιχειρηματία σύζυγό της, που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος για μια γυναίκα.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 174 σημεία

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)