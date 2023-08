Τεχνολογία - Επιστήμη

Τρένο στην Κίνα τρέχει με 350 χλμ την ώρα!

Άρχισαν τα δρομολόγια ενός υπερσύγχρονου τρένου υψηλής τεχνολογίας με ταχύτητα 350 χιλιομέτρων την ώρα.

Ένα υπερσύγχρονο τρένο υψηλής τεχνολογίας, που ταξιδεύει με ενδεικτική ταχύτητα 350 χιλιομέτρων την ώρα, αναχώρησε χθες, Τρίτη, το πρωί από την πόλη Γκουϊγιάνγκ στη Νοτιοδυτική Κίνα, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής σύνδεσης του τμήματος Γκουϊγιάνγκ- Λίμπο με σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας, μεταξύ των πόλεων Γκουϊγιάνγκ και Νανίνγκ.

Ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιοχές παγκοσμίως λόγω της γεωμορφολογίας της, η ορεινή επαρχία Γκουϊτζόου, με επαρχιακή πρωτεύουσα την Γκουϊγιάνγκ, φιλοξενεί την αναφερόμενη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που διασχίζει τις οροσειρές, αλλά και τις απότομες κοιλάδες της.

