Κόσμος

Ουκρανία - Ένοπλες Δυνάμεις: Τρανς γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η περσόνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η οποία κατέχει άψογα τη μέθοδο της επίμονης αντιρωσικής προπαγάνδισης

-

Η τρανς Sarah Ashton-Cirillo είναι το νέο πρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας