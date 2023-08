Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλειστή η έξοδος προς λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην Αττική Οδό. Ποιες ώρες θα είναι κλειστή η έξοδος.

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 09/08/2023 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 10/08/2023 η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Κηφισίας (έξοδος 11) στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν την έξοδο προς Λ. Πεντέλης (έξοδος 12), την έξοδο προς οδό Πλαπούτα (έξοδος 10Α) ή την έξοδο προς Λ. Κύμης (έξοδος 10Β).

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην εταιρική ιστοσελίδα (www.aodos.gr) και στο Twitter (@aodostraffic). Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων, παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας κατά τις διελεύσεις τους από τα εν λόγω τμήματα.

