Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: Η κατάσταση της υγείας της μητέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του αδικοχαμένους Μιχάλης, τρεις Έλληνες και ένας Κροάτης παραμένουν στο νοσοκομείο. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους.

-

Σε σταθερή και ασυμπτωματική κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική, του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός η μητέρα του 29χρονου Μιχάλη, που έχασε τη ζωή του έπειτα από την οργανωμένη επίθεση οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, στη Νέα Φιλαδέλφεια..

Επίσης, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται τέσσερα ακόμη άτομα. Η καταστασή τους είναι σταθερή, αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Ειδικότερα:

- Ημεδαπός (48 ετών) νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, η κατάστασή του είναι σταθερή, είναι απύρετος και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, γίνεται περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος

- Ημεδαπός (47 ετών) νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και η κατάσταση του είναι σταθερή, είναι απύρετος και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, γίνεται περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος

- Ημεδαπός (26 ετών) νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και η κατάσταση του είναι σταθερή, είναι απύρετος και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, γίνεται περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος

- Αλλοδαπός (37 ετών) νοσηλεύεται στην Α' Χειρουργική Κλινική, η κατάσταση του είναι σταθερή και φρουρείται από την αστυνομία. Λόγω κοιλιακού άλγους το οποίο ανέφερε σήμερα το πρωί κατά την κλινική εξέταση, θα υποβληθεί σε νέο εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.

- Επιπλέον, εισήχθη από 08/08/2023 και νοσηλεύεται η μητέρα του θανόντος Κ.Μ., στην Β' Καρδιολογική Κλινική, σταθερή και ασυμπτωματική.

Ειδήσεις σήμερα

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 174 σημεία

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)