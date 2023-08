Κοινωνία

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Γκρεμίστηκαν σπίτια και κάηκαν αυτοκίνητα (εικόνες)

"Βομβαρδισμένο" τοποίο μετά την έκρηξη η περιοχή. Εικόνες σοκ από τις καταστροφές.

Εικόνες καταστροφής προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης έξω από σπίτια στην οδό Ειρήνης στην περιοχή Γκόριτσα Ασπροπύργου.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, από την έκρηξη γκρεμίστηκαν κάγκελα και οροφές σπιτιών ενώ καταστράφηκαν ολοσχερώς και αρκετά οχήματα.

Στα σπίτια διέμεναν ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Επί τόπου μετέβη κατευθείαν κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ωστόσο δεν βρήκε υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύος με βραδύκαυστο φυτίλι και κοινό πυροκροτητή.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής.

