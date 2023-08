Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Στον Εισαγγελέα οι Κροάτες χούλιγκαν - Ψάχνουν άλλους 50 (εικόνες)

Μπλόκα της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα προκειμένου να συλληφθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στα αιματηρά επεισόδια που κατέληξαν στη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη, φιλάθλου της ΑΕΚ.

-

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 94 από τους συλληφθέντες που πιάστηκαν αμέσως μετά τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ακόμα πέντε Κροάτες που φέρονται ότι συμμετείχαν στην ομάδα η οποία προκάλεσε τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, προσήχθησαν αργά το βράδυ της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα, ενώ ηταν έτοιμοι να ταξιδέψουν με πλοίο προς την Ιταλία, και από εκεί οδικώς για την πατρίδα τους.

Επίσης, σε σύλληψη μετατράπηκε και η προσαγωγή 19χρονου Κροάτη ο οποίος είχε προσαχθεί χθες στην Κακαβιά ενώ προσπαθούσε και αυτός να φύγει από την Ελλάδα με λεωφορείο για τα Τίρανα.

Η αστυνομία έχει στήσει μπλόκα παντού στην Ελλάδα και κυρίως στις εξόδους της χώρας, προκειμένου να συλληφθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στα αιματηρά επεισόδια που κατέληξαν στη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη, φιλάθλου της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται ότι διαφεύγουν τουλάχιστον ακόμα 50 Κροάτες χούλιγκαν, ενώ σε εξέλιξη είναι και οι εργαστηριακές έρευνες σε DNA και άλλα στοιχεία για την ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας.

