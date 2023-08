Life

“Μετά τη φωτιά”: στα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η δραματική σειρά, "Μετά τη φωτιά", έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και αφηγείται τις ιστορίες τριών γυναικών, οι οποίες, μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, καταφέρνουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους…

Τρεις γυναίκες, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και να ακολουθήσουν τα αληθινά τους «θέλω». Θα καταφέρουν να ξαναγεννηθούν μέσα από τις στάχτες τους και να βρουν την πραγματική ευτυχία;

Η δραματική σειρά, «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ», έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και αφηγείται τις ιστορίες τριών γυναικών, οι οποίες, μετά από ένα καταστροφικό γεγονός, καταφέρνουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους…

Έντονα συναισθήματα και ανατροπές, ανείπωτα μυστικά, δυνατές ερωτικές ιστορίες και αλυσιδωτές συγκρούσεις, σε μια σειρά που βασίζεται σε πραγματικό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία το 1897.

Ένα φιλανθρωπικό γκαλά μετατρέπεται σε εφιάλτη! Μια μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει: Ατύχημα ή εμπρησμός; Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όταν οι φλόγες καταλαγιάσουν… Τρεις γυναίκες, χωρίς να γνωρίζουν ότι το βράδυ αυτό οι μοίρες τους θα ενωθούν και οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα, θα αφήσουν τις ζωές και το παρελθόν τους στις στάχτες αυτής της μοιραίας πυρκαγιάς… Όλα θα χαθούν στις φλόγες… Όνειρα, σχέδια, ελπίδες… Πώς θα κατορθώσουν να αλλάξουν το πεπρωμένο τους και να βρουν τη ζωή που τους αξίζει;

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

Η σειρά «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ» θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2023-2024.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αποστολόπουλος, Μάξιμος Γρηγοράτος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Γιάννης Καράμπαμπας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Θανάσης Μπανούσης, Προμηθέας Νεραττίνι, Ελπίδα Νικολάου, Λουκία Πιστιόλα, Αιμίλιος Ράφτης, Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Nathan Thomas, Αινείας Τσαμάτης κ.ά.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

