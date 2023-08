Πολιτική

Νέα Φιλαδέλφεια - ΚΝΕ: Λουλούδια στην μνήμη του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ

Αντιπροσωπεία της ΚΝΕ άφησε λουλούδια στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 29χρονος Μιχάλης από Κροάτες οργανωμένους οπαδούς.

Λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατέθεσε σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και της Οργάνωσης Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ, εκφράζοντας τα βαθιά της συλλυπητήρια και τη θλίψη της για τον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου, καθώς και την καταδίκη της για την αποτρόπαια αυτή δολοφονία, «αποτέλεσμα της οργανωμένης επίθεσης νεοναζί φασιστοειδών από την Κροατία, που δρουν με το προκάλυμμα του οπαδού, σε συνεργασία με Έλληνες χούλιγκαν και την ανοχή του κράτους».

«Οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και συνολικά του κρατικού μηχανισμού είναι τεράστιες.

Πρόκειται για το σημερινό, εχθρικό κράτος, που είναι ικανότατο να στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπούν τους νέους που οργίζονται και διαδηλώνουν για τα αυτονόητα δικαιώματά τους, που είναι ικανότατο να στέλνει αστυνομικές δυνάμεις να εξασφαλίζουν τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, αλλά αφήνει ανενόχλητους τους φασίστες να δολοφονούν, διασχίζοντας όλη τη χώρα, με τις κρατικές υπηρεσίες να γνωρίζουν το δρομολόγιο και τις προθέσεις τους, χωρίς να πάρουν κανένα απολύτως μέτρο!» αναφέρει η ΚΝΕ και επισημαίνει καταλήγοντας:

«Είναι δεδομένο πως η αγνή αγάπη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φιλάθλων για τον αθλητισμό και τις ομάδες τους δεν έχει καμία σχέση με φασιστικά "τάγματα εφόδου", συνδεδεμένα με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο λαός και η νέα γενιά μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να καταδικάσουν συνολικά την πολιτική που διαμορφώνει το έδαφος και ανέχεται τέτοιου είδους αποτρόπαια φαινόμενα».

