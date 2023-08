Κόσμος

Λαμπεντούζα: Πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών

Νέα τραγωδία με πρόσφυγες στην Μεσόγειο. Μεταξύ των νεκρών είναι και παιδιά.

Σαράντα ένας μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο την περασμένη εβδομάδα στην κεντρική Μεσόγειο, όπως μετέδωσε σήμερα το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, επικαλούμενο μαρτυρίες επιζώντων οι οποίοι μόλις έφθασαν στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα πάντα με το Ansa, τέσσερις άνθρωποι, που επέζησαν του ναυαγίου, είπαν στους διασώστες ότι βρίσκονταν πάνω σε ένα πλεούμενο που μετέφερε 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

Το πλεούμενο είχε αποπλεύσει το πρωί της περασμένης Πέμπτης από την πόλη Σφαξ της Τυνησίας, αλλά ανατράπηκε και βυθίστηκε λίγες ώρες μετά, φέρεται να δήλωσαν οι επιζώντες.

Οι επιζώντες --τρεις άνδρες και μία γυναίκα από την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γουινέα-- δήλωσαν πως διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο και μετεπιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής.

Εκπρόσωπος της ακτοφυλακής δεν απάντησε μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Δεν είναι σαφές αν η είδηση που μετέδωσε το Ansa συνδεόταν με δύο ναυάγια στα οποία αναφέρθηκε η ακτοφυλακή την Κυριακή, λέγοντας πως περίπου 30 άνθρωποι αγνοούνταν από αυτά.

Η ακτοφυλακή ανέφερε επίσης πως περισυνέλεξε 57 επιζώντες και δύο πτώματα, εν μέσω πληροφοριών των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον ένα από τα πλεούμενα που βυθίστηκαν είχε αναχωρήσει από τη Σφαξ την Πέμπτη.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, οι τυνησιακές αρχές δήλωσαν προχθές, Δευτέρα, πως ανέσυραν 11 πτώματα από ένα ναυάγιο κοντά στη Σφαξ την Κυριακή και πως 44 μετανάστες από αυτό το ναυάγιο εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι.

Από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα 93.700 μετανάστες έχουν φθάσει στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία που υπουργείου Εσωτερικών που επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά τη Δευτέρα, σε σύγκριση με 44.700 την ίδια περίοδο το 2022.

