Κόσμος

Ερντογάν: Δεν έχουμε προβλήματα με τους γείτονές μας που δεν μπορούν να επιλυθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουμε τσακωθεί με κανέναν, δεν επιδιώκουμε να αυξήσουμε τις εχθροπραξίες, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

-

Χωρίς να κατονομάσει την Ελλάδα ο Τούρκος Πρόοεδρος δήλωσε «δεν έχουμε προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με τους γείτονές μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη (08/08) στη 14η ετήσια διάσκεψη των Τούρκων πρέσβεων στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη νακάνει αμοιβαία βήματα και να βρεθεί σε ένα κοινό σημείο συνεννόησης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου ο Ταγίπ Ερντογάν επεσήμανε ότι ο διάλογος και η διπλωματία θα είναι τα δύο σημαντικότερα εργαλεία μας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Δεν έχουμε τσακωθεί με κανέναν, δεν επιδιώκουμε να αυξήσουμε τις εχθροπραξίες. Αντιθέτως, μας απασχολεί να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τον αριθμό των φίλων μας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ωστόσο ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη ότι η Τουρκία, που βρίσκεται στην καρδιά τριών ηπείρων, δεν μπορεί να παρακολουθεί τα γεγονότα από τις κερκίδες. «Είναι υποχρέωση μας, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, να βρισκόμαστε στο πεδίο. Παρεμβαίνουμε στα γεγονότα της περιοχής μας θέτοντας στο επίκεντρο την Τουρκία».

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνέχισε λέγοντας ότι «επιδιώκουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Τουρκίας χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα της διπλωματίας και όλα τα στοιχεία της σκληρής και ήπιας δύναμης»

Bu y?l 14'uncusunu gerceklestirdigimiz, Hariciye Teskilat?m?z?n hem kendi icinde hem de diger kurumlar?m?zla istisarelerinde katma degeri yuksek bir platforma donusen Buyukelciler Konferans?m?z?n devletimizin tum birimleri icin hay?rlara vesile olmas?n? diliyorum. pic.twitter.com/k1rDiEsdCQ — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) August 8, 2023

Ειδήσεις σήμερα

Λαμπεντούζα: Πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα