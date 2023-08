Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Λουκέτα σε επιχειρήσεις σε Βάρκιζα και Σπέτσες

Ακόμη τρεις γνωστές επιχειρήσεις βρίσκονται με λουκέτο στην πόρτα τους και το αυτοκόλλητο, «Κλειστό, λόγω φορολογικών παραβάσεων» για 48 ώρες.

Πρόκειται για επιχειρήσεις, στις οποίες οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρήκαν ότι δεν είχαν κόψει ή/και δεν είχαν αποστείλει αποδείξεις στην ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα να τους επιβάλουν πρόστιμα και να τις κλείσουν για δύο μέρες.

Πιο συγκεκριμένα, σφραγίστηκαν:

Εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, που διατηρεί σχετική αίθουσα, parking και ομπρέλες με ξαπλώστρες, σε γνωστή οργανωμένη πλαζ του παραλιακού μετώπου της Αττικής.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι την ημέρα εκείνη δεν είχε διαβιβάσει τουλάχιστον 15 αποδείξεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ και, κατόπιν, με διασταύρωση όπου έγινε με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, βρέθηκε ότι δεν είχε διαβιβάσει καμία απόδειξη από τις αρχές Ιουλίου.

Γνωστό αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο στη Βάρκιζα, το οποίο βρέθηκε να μην έχει διαβιβάσει 573 αποδείξεις στο πληροφοριακο συστημα της ΑΑΔΕ.

Ζαχαροπλαστείο στις Σπέτσες, που δεν είχε εκδώσει 11 αποδείξεις και δεν είχε διαβιβάσει φορολογικά στοιχεία, αξίας 4.000 ευρώ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο έλεγχος συνεχίζεται για την διαπίστωση και άλλων παραβάσεων.