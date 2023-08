Παράξενα

Μεσολόγγι: Πατέρας κλείδωσε το παιδί του στο αυτοκίνητο και πήγε για... ψώνια

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ για κλειδωμένο παιδί μέσα σε αυτοκίνητο. Η 4χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας συνελήφθη.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία επειδή εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη του.

Ειδικότερα,σύμφωνα την αστυνομία χθες το βράδυ, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ του αστυνομικού τμήματος Μεσολογγίου, εντόπισαν σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς, ένα ανήλικο κορίτσι, ηλικίας 4 ετών μέσα σε κλειδωμένο όχημα.

Αμέσως μετά η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους.

