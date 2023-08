Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Ποινική δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους συλληφθέντες

Ποιες ποινικές διώξεις ασκήθηκαν κατά των χούλιγκανς για την δολοφονική επιθεση στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για τέσσερα κακουργήματα και επτά πλημμελήματα ασκήθηκε από τους εισαγγελείς σε βάρος των 104 συλληφθέντων για την δολοφονική επίθεση και τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα κακουργήματα που αντιμετωπίζουν είναι:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορία μη προσωποποιημένη καθώς εκκρεμούν τα στοιχειά από εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.,

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

έκρηξη και

κατοχή εκρηκτικών.



Τα πλημμελήματα:

Διατάραξη κοινής ειρήνης

Επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Βιαιοπραγία και πριν την εκδήλωση αθλητικής δραστηριότητας (με βάση τον αθλητικο νόμο)

Παράνομη οπλοφορία

Οπλοχρησία και Κατοχή φωτοβολίδων

Οι 104 κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στις πέντε το απόγευμα ενώπιον ανακριτών, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα κινητά όλων των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί ενώ παράλληλα εξετάζεται το γενετικό υλικό και τα βίντεο με στόχο την ταυτοποίηση του δράστη της ανθρωποκτονίας του 29χρονου Μιχάλη.

Μέχρι αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί το φονικό όπλο, το μαχαίρι με το οποίο φέρεται να έγινε η δολοφονία, αν και έχουν βρεθεί άλλα μαχαίρια τα οποία επίσης εξετάζονται εξονυχιστικά από τις διωκτικές και εισαγγελικές αρχές.

Οι έρευνες για την υπόθεση γίνονται υπό την εποπτεία της προϊσταμένης της εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μαρίας Γκανέ η οποία βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους εισαγγελείς πρωτοδικών σύμφωνα άλλωστε και με την παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη.

