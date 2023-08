Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: ΕΔΕ από την Κακαβιά μέχρι την Αθήνα για τις κινήσεις της ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται σε εντατικούς ρυθμούς η έρευνα για την είσοδο ξένων χούλιγκανς στη χώρα που οδήγησε στην δολοφονία του 29χρονου.

-

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ΕΔΕ που ξεκίνησε σχετικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας σχετικά με την φονική επιδρομή στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα 7 Αυγούστου, που προκάλεσαν χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ μαζί με Έλληνες οπαδούς συνεργούς τους

Πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε για τα επεισόδια στην Ν. Φιλαδέλφεια αναφέρουν:

"Όπως έχει ζητήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησε και συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διενέργεια εσωτερικής έρευνας για την πλήρη διακρίβωση των συμβάντων, από την είσοδο των αλλοδαπών οπαδών στην Ελλάδα και ύστερα, ώστε να εντοπισθούν και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες, σε κάθε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή.

Η έρευνα ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Ελευθέριο Γκαρίλα. Αναμένεται να εξεταστούν συνολικά 15-20 άτομα του Σώματος, από όλο το φάσμα των Διευθύνσεων, από την Κακαβιά ως την Αττική (Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Αττική), και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Εκτός από τις αναφορές των Αξιωματικών, στο πλαίσιο της Ε.Δ.Ε., θα ληφθούν ένορκες καταθέσεις από πρόσωπα που πιθανώς μπορούν να συνδράμουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η πολιτική βούληση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης είναι ισχυρή και αδιαπραγμάτευτη, όπως ισχυρός και αδιαπραγμάτευτος είναι ο στόχος η ΕΛ.ΑΣ. να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της κοινωνίας στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών."





Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)