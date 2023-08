Life

Πέθανε ο Σίξτο Ροντρίγκεζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε στην παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα η είδηση θανάτου του Σίξτο Ροντρίγκεζ.

-

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής, Σίξτο Ροντρίγκεζ.

Ο Sixto Diaz Rodriguez, έγινε παγκόσμια γνωστός μετά την κυκλοφορία του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Searching for Sugar Man».

Ο μουσικός αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε η κόρη του.

Ο Σίξτο Ντίαζ Ροντρίγκεζ (Sixto Diaz Rodriguez, γενν. 10 Ιουλίου 1942), επίσης γνωστός και ως Ροντρίγκεζ ή Χεσούς Ροντρίγκεζ, ήταν Αμερικανός μουσικός της φολκ από το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν.

Η σταδιοδρομία του αρχικά φάνηκε σύντομη, έχοντας στο ενεργητικό του δυο άλμπουμ με χαμηλές πωλήσεις από τις αρχές τις δεκαετίας του '70 και δύο περιοδείες στην Αυστραλία.

Παρόλο που απέκτησε πιστούς ακόλουθους στην Αυστραλία, η μουσική του έμελλε να γνωρίσει την επιτυχία και να επηρεάσει μία ολόκληρη γενιά στη Νότια Αφρική, χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος.

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)