Νέα Φιλαδέλφεια – Μιχάλης Κατσουρής: Την Παρασκευή η κηδεία του

Που θα διεξαχθεί η κηδεία του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΚ που μαχαιρώθηκε από τους Κροάτες χούλιγκανς.

Την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Αυγούστου στις 17:00 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του Μιχάλη Κατσουρή, του 29χρονου φίλου της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε στην καταδρομική επίθεση των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την Παρασκευή (11/8) στις 17:00 στον ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου στην Ελευσίνα θα πουν το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Μιχάλη Κατσουρή, η οικογένεια του, οι συγγενείς και οι φίλοι του καθώς και ο οργανισμός της ΑΕΚ.

Στο μεταξύ, ο Δήμος Ελευσίνας, μετά τα θλιβερά γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις μέχρι την κηδεία του 29χρονου Μιχάλη.

Επικοινωνία Οικονόμου με την οικογένεια του θύματος

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, τηλεφώνησε σήμερα το απόγευμα στον πατέρα του 29χρονου φίλαθλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη, που μαχαιρώθηκε θανάσιμα στα σοβαρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας και συνομίλησε μαζί του, για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του, ενώ του μετέφερε και τα συλλυπητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Οικονόμου διαβεβαίωσε τον χαροκαμένο πατέρα ότι η αστυνομία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονίας και να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Επίσης του εξέφρασε την πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να μην υπάρξει άλλο θύμα της οπαδικής βίας.

