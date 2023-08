Κόσμος

Γερμανία: Συνελήφθη αξιωματικός της Bundeswehr για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Τι είδους στοιχεία παρέδιδε στο Κρεμλίνο.

-

Αξιωματικός των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων συνελήφθη νωρίτερα σήμερα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Ο Τόμας Χ. εργαζόταν στο γραφείο Προμηθειών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εξοπλισμών, Πληροφορικής και Χρήσης της Bundeswehr, αρμόδιο για τον εξοπλισμό των γερμανικών δυνάμεων και θεωρείται ότι ήδη τον Μάιο επικοινώνησε κατ' επανάληψη με τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο και με το ρωσικό Γενικό Προξενείο στη Βόννη - «με δική του πρωτοβουλία» - και προσέφερε τη συνεργασία του.

Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι παρέδωσε στη ρωσική πλευρά πληροφορίες στις οποίες είχε πρόσβαση λόγω της θέσης του στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Απώτερος σκοπός ήταν η διαβίβαση των πληροφοριών στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Οι έρευνες διεξήχθησαν σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και σε βάρος του αξιωματικού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης στις 27 Ιουλίου. Στις 9 Αυγούστου ο Τόμας Χ. οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και βρίσκεται πλέον υπό κράτηση. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Χαλκιδική: Αυτοκίνητο πήγε… για μπάνιο (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφεια: Ποινική δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους συλληφθέντες